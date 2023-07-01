



Гибель в аварии палестинского министра - подробности

Глава Управления по делам заключенных Палестинской автономии Кадри Абу Бакр, который на самом деле является министром по делам палестинских заключенных, погиб сегодня (в субботу) в полдень в автокатастрофе к югу от Шхема. Авария произошла после того, как Абу Бакр возвращался с праздничного мероприятия в Рамалле, проведенного для детей палестинских заключенных с участием высокопоставленных чиновников ПА.



Палестинские источники сообщили, что в результате аварии, произошедшей на дороге недалеко от деревни Джамаин, погибли еще два человека. Погибшие - освобожденный заключенный Басем Свон и его жена. Также пострадали еще три человека.



70-летний Абу Бакр занимал свою должность с 2018 года. Он также был членом Палестинского национального совета, одного из высших органов ООП.