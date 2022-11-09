



"Гибель" Стремоусова: военкор Коц утверждает, что его не было в машине

Вокруг гибели "замгубернатора" Херсонской области Кирилла Стремоусова появляется все больше неоднозначных подробностей.



По информации некоторых источников, вр время ДТП в автомобиле со Стремоусовым якобы находился журналист и военкор Александр Коц.



Сам Коц поспешил опровергнуть эту информацию.



"С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад", - написал Коц.





