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"Гибель" Стремоусова: военкор Коц утверждает, что его не было в машине
09.11.2022 15:51 Ольга Белозерова

"Гибель" Стремоусова: военкор Коц утверждает, что его не было в машине

Вокруг гибели "замгубернатора" Херсонской области Кирилла Стремоусова появляется все больше неоднозначных подробностей.

По информации некоторых источников, вр время ДТП в автомобиле со Стремоусовым якобы находился журналист и военкор Александр Коц.

Сам Коц поспешил опровергнуть эту информацию.

"С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад", - написал Коц. 


 

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