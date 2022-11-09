Новости » Происшествия
Гибель подростков в ЮАР: семьи требуют независимого расследования
09.11.2022 20:44 Ольга Белозерова

Гибель подростков в ЮАР: семьи требуют независимого расследования

Семьи 21 подростка, погибшего в июне в баре в ЮАР, подали жалобу в Комиссию по правам человека страны, требуя проведения независимого расследования. 

Об этом сообщает ВВС.

После нескольких месяцев задержек официальные лица в сентябре заявили, что токсикологические тесты показали, что подростки умерли от удушья, но семьи хотят, чтобы были проведены дополнительные расследования.

Спустя почти шесть месяцев после их смерти их родители считают, что в этой истории есть нечто большее.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы