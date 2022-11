Гибель палестинцев в Газе: Пакистан выразил соболезнования

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью 21 палестинца при пожаре в Газе.



"Мы в Пакистане скорбим о гибели 21 бесценной жизни, в том числе восьми детей, в результате пожара в жилом доме в Газе. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу Государства Палестина", - написал Шариф в Twitter.





We, in Pakistan, are grieved at the loss of 21 precious lives including that of eight children in a fire tragedy in a residential building in Gaza. We send our heartfelt condolences to the bereaved family & the people of the State of Palestine 🇵🇸