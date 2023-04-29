



Гибель малыша в ДТП в Негеве: женщина отрицает, что водила в нетрезвом виде

Женщина-водитель автомобиля, подрезавшая на этой неделе фургон с семьей на шоссе 40 в Негеве, из-за чего погиб годовалый малыш Мааян, отрицает, что управляла машиной в нетрезвом виде.



Об этом сообщает 13-й канал.



Уточняется, что после ареста женщина отрицала, что употребляла алкоголь и наркотики перед аварией. Она по-прежнему находится в больнице Сорока с переломами конечностей. Позже, 29 апреля, состоится обсуждение вопроса о продлении срока задержания 25-летней водительницы.



Знакомые из ее окружения рассказали журналистам, что подозреваемая осознает последствия аварии и находится в очень тяжелом психическом состоянии. Они отметили, что женщина пережила тяжелую трагедию, из-за которой делится в соцсетях статьями о важности езды по дорогам в шлеме.



Ее арестовали накануне после того, как анализ показал признаки употребления алкоголя, количество которого превышало допустимую норму в три раза, и марихуаны.



По версии следствия, 25-летняя жительница Ришон-ле-Циона съехала с полосы движения и лоб в лоб столкнулась с автомобилем семьи. В результате аварии малыш Мааян погиб на месте, а еще шестеро членов его семьи получили ранения. Отец и брат погибшего младенца были госпитализированы в тяжелом состоянии.