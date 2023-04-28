



Гибель малыша в ДТП в Негеве: женщину арестовали за вождение в нетрезвом виде

Женщина-водитель автомобиля, подрезавшая на этой неделе фургон с семьей на шоссе 40 в Негеве, из-за чего погиб годовалый малыш Мааян, задержана полицией.



По данным 13-го канала, это произошло в пятницу, 28 апреля.



Ее задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и под воздействием наркотических веществ.



В анализе крови, взятом у 33-летней водительницы сразу после аварии, уровень алкоголя в три раза превышал норму. Также были выявлены следы марихуаны.



Напомним, в аварии, кроме погибшего малыша Мааяна, пострадали шестеро членов его семьи. Отец семейства и его 7-летний сын были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам водитель, которого сегодня арестовали, тоже получил травмы средней степени тяжести.