



Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ

Атакованный пару дней назад в Черном море российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил серьезное повреждение корпуса и оборудования.



Информация об этом появилась в Telegram-каналах РФ.



По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие среди членов экипажа.



Уточняется, что ремонт судна может занять не менее полугода. В настоящее время корабль транспортирует спасательное судно ВМС РФ в Новороссийск.



Напомним, 24 мая стало известно об атаке дронами на "Иван Хурс". Это случилось, когда корабль находился в нейтральных водах, выйдя из пролива Босфор.

