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Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ
26.05.2023 13:32 Алина Груднева

Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ

Атакованный пару дней назад в Черном море российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил серьезное повреждение корпуса и оборудования.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах РФ.

По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие среди членов экипажа.

Уточняется, что ремонт судна может занять не менее полугода. В настоящее время корабль транспортирует спасательное судно ВМС РФ в Новороссийск.

Напомним, 24 мая стало известно об атаке дронами на "Иван Хурс". Это случилось, когда корабль находился в нейтральных водах, выйдя из пролива Босфор.
 

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