



"Герметическое закрытие" шоссе Аялон

Сегодня, 224 января, с 24:00 до 5:00, ожидается "герметическое закрытие" шоссе Аялон в северн направлении, от развязки Ла Гардия до развязки Ха Шалом в связи с проведением инфраструктурных работ, сообщает компания Нетивей Аялон.



Перекрытие осуществляется в рамках работ по национальному проекту министерства транспорта Ха Нативим Ха Махирим, осуществляемому через компанию Нетивей Аялон и предусматривающему строительство маршрутов общественного и кооперативного транспорта на шоссе Аялон и шоссе №2.



Цель проекта - обеспечить быстрый доступ на общественном и кооперативном транспорте к центрам занятости в мегаполисе Тель-Авив. Компания Нетивей Аялон подчеркнула, что "работы согласованы с полицией, которая будет присутствовать на месте, и проводятся в ночное время, чтобы облегчить работу водителей и минимизировать неудобства, когда движение будет перенаправлено на параллельные дороги. Для поиска альтернативных маршрутов рекомендуется использовать одно из навигационных приложений и следить за обновлениями приложений общественного транспорта."