



Германия подозревает акт саботажа на российском газопроводе "Северный поток"

Германия подозревает, что система газопровода "Северный поток" была повреждена в результате акта саботажа, что может привести к серьезной эскалации энергетического противостояния между Россией и Европой.



По словам сотрудника службы безопасности Германии, улики указывают на умышленное повреждение, а не на техническую проблему. Утечки газа из трех трубопроводов в Балтийском море произошли почти одновременно, что побудило Данию заявить, что она усиливает меры безопасности вокруг своих энергетических активов.



Это самый четкий сигнал о том, что Европе придется пережить эту зиму, по крайней мере, без каких-либо значительных потоков российского газа. Трубопроводы уже были перекрыты, а теперь рухнула всякая надежда на то, что Москва в какой-то момент могла снова открыть краны. В результате цены на газ снова подскочили.



"Трудно представить, что это совпадения", — заявила во вторник журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — "Мы не можем исключить саботаж".



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до результатов расследования говорить о возможном саботаже преждевременно, но не исключил такую вероятность.



Власти Германии, Дании и Швеции расследуют утечки, которые были настолько большими, что их заметили радары находящихся поблизости судов. Утечки происходят из "Северного потока", по которому по-прежнему поставлялись небольшие объемы газа в Европу до тех пор, пока в начале этого месяца Москва не остановила потоки из-за технической проблемы, и из "Северного потока-2" — проекта, который был остановлен на финальной стадии строительства перед началом войны.





По сообщению датских вооруженных сил, Дания направила в этот район военный корабль, а также экологический корабль и вертолет. Ранее министерство энергетики и климата заявило, что зафиксировало утечки газа как из "Северного потока", так и из "Северного потока-2" в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море, а также в Швеции.



Шведская морская администрация запретила судам заходить в район в пределах пяти морских миль как от "Северного потока-1", так и от "Северного потока-2", сославшись на повреждения, утечки и "взрывоопасный газ поблизости". Шведская береговая охрана следит за районом с самолета.



Утечек газопровода Nord Stream в исключительной экономической зоне Финляндии не обнаружено, сообщил по телефону Петтери Салли, начальник управления береговой охраны Финского залива.



По словам сетевого оператора Gascade, повреждение трубопроводов не повлияло на прилегающую наземную газовую инфраструктуру в Германии.

