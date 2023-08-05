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Германия: пациент курил в постели и поджег больницу
05.08.2023 08:41 Евгения Маркова

Германия: пациент курил в постели и поджег больницу

В  Германии произошел пожар в больнице. В результате возгорания пострадали 28 человек. Большинство из них - медики. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило издание  Bild.
 
По информации полиции, пять человек серьезно пострадали от отравления дымом. Среди находящихся в тяжелом состоянии вероятный виновник пожара - пациент хирургического отделения, который, по информации издания, курил в своей постели, в результате чего загорелся матрас. На данный момент он находится в реанимации. 
 
Другие четверо "тяжелых" пациентов - работники больницы, их доставили для лечения в другие клиники города. Они пытались самостоятельно погасить пламя до приезда спасателей.
 
Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
 
Полиция проводит расследование. Согласно первоначальным расследованиям, причиной пожара стала тлеющая сигарета пациента. Сейчас 60-летнего мужчину подозревают в поджоге по неосторожности.
 

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