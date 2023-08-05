



Германия: пациент курил в постели и поджег больницу

В Германии произошел пожар в больнице. В результате возгорания пострадали 28 человек. Большинство из них - медики. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило издание Bild.



По информации полиции, пять человек серьезно пострадали от отравления дымом. Среди находящихся в тяжелом состоянии вероятный виновник пожара - пациент хирургического отделения, который, по информации издания, курил в своей постели, в результате чего загорелся матрас. На данный момент он находится в реанимации.



Другие четверо "тяжелых" пациентов - работники больницы, их доставили для лечения в другие клиники города. Они пытались самостоятельно погасить пламя до приезда спасателей.



Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.



Полиция проводит расследование. Согласно первоначальным расследованиям, причиной пожара стала тлеющая сигарета пациента. Сейчас 60-летнего мужчину подозревают в поджоге по неосторожности.

