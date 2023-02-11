



Германия: КНР и Иран шпионят в стране

Китай расширяет свою шпионскую деятельность в отношении Берлина.



Такое заявление сделал глава контрразведки Германии Томас Хельденванг.



По его словам, КНР все больше внимания уделяет политическому шпионажу. Хальденванг предупредил, что официальный Пекин может использовать свою экономическую зависимость для политического влияния.



Кроме того, после вспышки протезов в Иране после смерти молодой женщины Махсы Амини, арестованной за "халатность в ношении хиджаба", в Германии наблюдается рост уровня иранского шпионажа в своей стране. Глава контрразведки ФРГ подчеркнул, что в стране действует обширная шпионская деятельность КСИР.