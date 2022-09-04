



Германии грозит блэкаут этой зимой

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что Германии этой зимой грозит блэкаут - отключение электроэнергии, если страна будет настаивать на отказе от ядерной энергии.



Об этом Мерц сказал в интервью Bild am sonntag.



"Если только каждый пятый потребитель газа будет отапливаться электричеством этой зимой, потребности частных домохозяйств в электроэнергии удвоятся. Существует риск полной перегрузки энергосистемы в осенне-зимний период и дефицита электроэнергии. Если это правительство продолжит в том же духе и будет настаивать на поэтапном отказе от ядерной энергии по идеологическим причинам, нам грозит отключение электроэнергии в начале следующего года", - заявил Фридрих Мерц.



