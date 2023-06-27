



Герцог помог освободить израильтянина, задержанного в Дубае по делу о наркотиках

Объединенные Арабские Эмираты в понедельник, 26 июня, освободили гражданина Израиля, арестованного в Дубае за преступления, связанные с наркотиками, говорится в заявлении МИД.



Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что президент Ицхак Герцог лично участвовал в освобождении этого человека.



33-летнего мужчину задержали чуть более двух недель назад, когда он прибыл в Дубай из Таиланда, чтобы сесть на стыковочный рейс в Израиль. В его багаже ​​нашли 29 граммов марихуаны.



“В течение всего периода МИД Израиля и консул в Дубае Элоиза Геффен работали с властями Дубая, чтобы добиться освобождения гражданина и его возвращения в Израиль”, – говорится в заявлении.



Коэн поблагодарил за усилия сотрудников МИД и консульства в Дубае.



“Особая благодарность президенту штата Ицхаку Герцогу за его участие в усилиях по оказанию помощи”, – добавил он.



Коэн подчеркнул, что это еще один пример того, как его министерство “постоянно, круглый год и круглосуточно поддерживает израильтян за границей”.



На прошлой неделе стало известно, что у задержанного есть нарушения аутического спектра, и он имеет разрешение на употребление каннабиса по медицинским показаниям, но оно недействительно в Дубае. Его адвокат Нир Ясловиц был обеспокоен, что “каждый проходящий день ставит его жизнь в реальную опасность”, и призвал президента содействовать его освобождению.