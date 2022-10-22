



Герцлия: Полицейские спасли из моря 57-летнюю женщину с которой случился инсульт

Американская туристка, с которой случился сердечный приступ и инсульт, была спасена в море, к западу от Герцлии, и доставлена на пляж Митватим для оказания медицинской помощи, которая спасла ей жизнь.



Офицеры морской полиции Тель-Авива получили сообщение от шкипера, он передал, что на его судне находились американская туристка и ее муж, и что у женщины случился сердечный приступ и ей необходима немедленная эвакуация в больницу. Он также сказал, что судно находится посреди моря, и передал свои координаты. Женщина была доставлена на пристань в Герцлии, где ее ждали команды MDA, а затем она была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.