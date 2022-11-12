



Герцлия: мужчина устроил атаку с ножом в школе

Израильтянин пришел в школу в Герцлии, чтобы пожаловаться на шум, и ударил ножом мужчину.



Как сообщает Jerusalem Post, инцидент произошел в начальной школе Йоханани в Герцлии. Согласно показаниям с места нападения, бурная ссора вспыхнула после того, как мужчина, проживающий рядом со школой, вошел в помещение учебного учреждения, чтобы пожаловаться на шум.



Двое мужчин, оба отцы учеников, посещающих эту школу, были вызваны своими детьми, чтобы попытаться вывести мужчину из школьного помещения.



Между тремя мужчинами разгорелся конфликт. Подозреваемый ударил ножом одного из отцов, что, как сообщается, вызвало панику среди наблюдавших учеников, учителей и родителей.



Позже подозреваемый был задержан израильской полицией.



