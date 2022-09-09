



Генсек ООН призвал мир помочь Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Пакистан, который пострадал от сильных наводнений, и призвал международное сообщество помочь стране.



Об этом сообщает PBS.



Гутерриш заявил в пятницу, что мир обязан Пакистану "массовой" помощью в восстановлении после разрушительных летних наводнений, потому что эта страна меньше, чем многие другие страны, виновата в изменении климата, которое, по мнению экспертов, способствовало возникновению наводнений.



Генсек ООН отметил, что природа "атаковала" Пакистан, на который, по мнению многих экспертов, приходится менее 1% глобальных выбросов.



"Мы вели войну с природой, и природа наносит ответный удар разрушительным образом. Сегодня в Пакистане, завтра в любой из ваших стран", - подчеркнул глава ООН.