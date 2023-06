Генеральный директор CNN Крис Лихт ушел в отставку

Крис Лихт, бывший телевизионный продюсер, чуть больше года находился на посту гендиректора CNN. Рейтинги CNN резко упали, когда Крис Лихт возглавил сеть, пишет The New York Times.



13-месячная работа Лихта на CNN была отмечена несколькими скандалами, кульминацией которых стал его уход в начале этой недели.



Последним инцидентом стал иск Лео Ди на 1,3 млрд против журналистки CNN, оклеветавшей его семью



У Лтхта был ухабистый старт еще до того, как он официально начал работу, когда он курировал закрытие дорогостоящего потокового сервиса CNN + по просьбе новых владельцев сети, которые скептически относились к автономному цифровому продукту. Закрытие проекта привело к множеству увольнений.



Дэвид Заслав, исполнительный директор материнской компании CNN, Warner Bros. Discovery, сообщил сотрудникам в среду утром, что он встретился с Лихтом и что он немедленно уходит.



"По ряду причин ничего не вышло, и это печально. Это действительно прискорбно, и в конечном итоге это на мне. И я беру на себя полную ответственность за это", — сказал Заслав.



"Эта работа никогда не будет легкой, особенно во время больших потрясений и преобразований", — продолжил он. — "Крис вложил свое сердце и душу в эту работу. Как и все вы, он был на линии огня и получил много попаданий. Мы ценим его усилия, его страсть, его любовь к журналистике и его любовь к этому делу".



Заслав сказал, что временная группа лидеров — ветераны CNN Эми Энтелис, Вирджиния Мозли и Эрик Шерлинг, а также недавно назначенный главный операционный директор Дэвид Ливи — возьмут на себя обязанности до того, как будет назначен постоянный лидер. По его словам, процесс может занять несколько месяцев.



Уход Лихта представляет собой драматическое падение вскоре после того, как он ушел в качестве исполнительного продюсера популярного ночного шоу Стивена Колберта и поклялся внести промежуточный баланс в журналистику CNN. Когда Лихт устроился на работу, он сказал друзьям, что это его "призвание".



Работа оказалась намного сложнее. Рейтинги резко упали во время руководства Лихта, а ряд ошибок в программировании, в том числе злополучное утреннее шоу, одним из ведущих которого был Дон Лемон, а также организация шоу с участием бывшего президента Дональда Трампа, подверглись резкой критике.



Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда The Atlantic опубликовала профиль из 15 000 слов, в котором подробно задокументировано бурное пребывание Лихта в должности, включая критику освещения пандемии в сети, которая вызвала раздражение рядовых членов сети.



Еще больше ухудшились финансовые показатели CNN. В прошлом году сеть получила прибыль в размере 750 миллионов долларов, включая единовременные убытки от стримингового сервиса CNN+, по сравнению с 1,25 миллиардами долларов годом ранее.