Генерал РФ: 9 мая к Красной площади запустили около 100 дронов
В России 9 мая были обезврежены около 100 "украинских" беспилотников, направлявшихся на Москву.
По данным "РИА Новости", такое заявление сделал председатель президиума "Офицеров России", генерал-майор авиации Сергей Липовой.
"В этот день было около 100 атак беспилотников", — сказал он.
По словам Липового, дроны якобы запускались как с территории Украины, так и из Московской области.
"Запуски проводились в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб", - добавил он, подчеркнув, что ПВО и подразделения РЭБ "обезвредили" или "просто уничтожили" БПЛА.