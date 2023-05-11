



Генерал РФ: 9 мая к Красной площади запустили около 100 дронов

В России 9 мая были обезврежены около 100 "украинских" беспилотников, направлявшихся на Москву.



По данным "РИА Новости", такое заявление сделал председатель президиума "Офицеров России", генерал-майор авиации Сергей Липовой.



"В этот день было около 100 атак беспилотников", — сказал он.



По словам Липового, дроны якобы запускались как с территории Украины, так и из Московской области.



"Запуски проводились в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб", - добавил он, подчеркнув, что ПВО и подразделения РЭБ "обезвредили" или "просто уничтожили" БПЛА.

