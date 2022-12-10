



Генерал - начальник антикоррупционного управления ФТС арестован за взятки

Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки, сообщили РБК в пресс-службе суда.



«Басманным районным судом города Москвы 9 декабря 2022 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Аверьянова Д.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России <...> Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года», — сказали там.



Ему инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 этой же статьи (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290.



По словам двух бывших подчиненных Мурышова, он получил три особо крупные взятки от «нeустановленных учaстников внешнеэкономической дeятельности». Взяткoдателей таможенники почeму-то не назвали.



Вину он не признал. Просил домашний арест, однако суд отправил его в СИЗО до 8 февраля.

Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет колонии.



