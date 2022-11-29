Новости » Происшествия
Генерал КСИР заявил о гибели более 300 человек в протестах
29.11.2022 14:16 Ольга Белозерова

Генерал КСИР заявил о гибели более 300 человек в протестах

Генерал КСИР Амир Али Хаджизаде высказался о протестах в Иране, которые вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

По словам Хаджизаде, после этого события в Иране, охваченном протестами, были убиты более 300 человек. Об этом сообщает Times of Israel.

"Смерть этой дамы затронула всех в стране. У меня нет последних данных, но я думаю, что после этого инцидента в этой стране погибло, возможно, более 300 мучеников и людей, в том числе детей", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы