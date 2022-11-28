



Генерал КСИР: в Иране убиты более 300 человек

В Иране в ходе кровавого подавления акций протеста убиты более 300 человек, в том числе, силовиков.

Об этом сказал командующий аэрокосмической дивизией КСИР генерал Амир Али Гаджизаде.

Официальные данные, представленные им впервые за два месяца, значительно ниже, чем оценка правозащитников.

Активисты сообщают, что с начала беспорядков был убит 451 протестующий и 60 силовиков. Более 18 000 человек были задержаны.

Генерал не исключил, что среди убитых были иранцы, не участвовавшие в протестах.

Масштабные демонстрации начались в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.