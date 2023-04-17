



Геев атаковали в квартире на улице Членов

В Тель-Авиве, на улице Членов, в своей квартире подверглась нападению гей-пара. Сосед сломал жалюзи в квартире и угрожал паре: "Возвращайтесь в Германию, я не терплю геев, я не люблю геев".



Пара подала жалобу в полицию, сосед был арестован. Одед, на которого напали в его доме, рассказывает: "За секунду до того, как мы с партнером ушли на работу, мужчина крикнул нам из окна, что если у нас хватит смелости выйти из квартиры, он нас убьет. Сразу же после этого он протянул руку к нашему балкону и снял жалюзи. Через несколько секунд он говорил ужасные ненавистные вещи, и мы вызвали полицию. Я чувствую себя неуверенно в самой крайней степени. Я живу в Тель-Авиве уже десять лет и никогда не сталкивалась с нападениями. Только в последние несколько месяцев мы сталкиваемся с демонстрациями, в записях, которые я получаю, и пик наступил сейчас, когда они попытались разбить окно нашего дома, нашего самого защищенного места. Я ожидаю, что его будут держать под арестом до конца разбирательства".



Председатель Ассоциации ЛГБТ Хила Пар в ответ заявила: "Каждый день мы получаем все больше и больше случаев ненависти к ЛГБТ. Израильская полиция закрывает глаза на разгул ЛГБТфобии, игнорирует и закрывает дела, даже не вызывая на допрос нападавших, опознанных на видеокамерах".