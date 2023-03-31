



Газпром подарил Кабаевой здание для академии гимнастики ценой в два миллиарда

Академия художественной гимнастики “Небесная грация”, возглавляемая олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, бесплатно получила здание, кадастровая стоимость которого превышает два миллиарда рублей, говорится в расследовании “Можем объяснить”.



По данным проекта, здание, в котором разместилась академия Кабаевой, расположено на федеральной территории “Сириус”. В октябре 2022 года недвижимость отошла ООО “Газпром инвестгазификация”. Через месяц компания продала здание “Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома”, а в январе 2023 года госкорпорация отдала здание ценой в 2,2 миллиарда рублей “Академии художественной гимнастики”, следует из расследования “Можем объяснить”.



По данным журналистов, “Академия художественной гимнастики” была создана всего за три недели до того, как ей получила эту собственность. Директором организации, согласно ЕГРЮЛ, является советская гимнастка, двукратная чемпионка СССР Татьяна Сац . Собственники “Академии художественной гимнастики” скрыты в базе ФНС, как и владельцы академии “Небесная грация”.Издание со ссылкой на источник в одной из структур “Газпрома” пишет, что бенефициаром сделки является именно Кабаева.

“Это вообще не секрет для сотрудников”, – говорит собеседник проекта.

По официальным данным, академия Кабаевой будет заниматься гостиничным бизнесом, производством кинофильмов, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, управлением имуществом, организацией конференций и выставок, образованием для детей. В списке также есть массажные салоны и деятельность в области медицины, пишет “Можем объяснить”.На сайте “Небесной грации” говорится, что в здании площадью более 41 тысячи квадратных метров есть отель на 144 номера, бассейн со SPA-зоной и кинотеатр. Также на территории академии расположены центр спортивной медицины и ресторан.Алину Кабаеву называют матерью детей президента России Владимира Путина. Центр “Досье” в своем расследовании указывал, что близкие к Путину бизнесмены как минимум 15 лет финансово поддерживают семью Кабаевой.