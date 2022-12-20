



Гавайи: три десятка человек пострадали, когда самолет попал в турбулентность

Более трех десятков человек получили ранения, 11 из них серьезные травмы, в воскресенье, когда рейс Hawaiian Airlines из Финикса (Аризона, США) в Гонолулу (Гавайские острова) попал в сильную турбулентность, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел примерно за полчаса до посадки,



По сообщению Honolulu Star-Advertiser, спасатели оказали помощь 36 пациентам, 11 человек были доставлены в местные больницы в тяжелом состоянии.

По данным газеты, еще девять пациентов находятся в стабильном состоянии с различными травмами головы, рваными ранами, ушибами и потерей сознания. Самому младшему из пострадавших 14 месяцев.



Представитель авиакомпании сообщил Star-Advertiser, что самолет Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и 10 членов экипажа, столкнулся с сильной турбулентностью при приближении к островам, но смог благополучно приземлиться.