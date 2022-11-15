



Гангстеры прячут угнанные автомобили в бункерах ЦАХАЛа



Преступная организация в течение нескольких месяцев прятала два угнанных автомобиля с поддельными номерными знаками в бункерах ЦАХАЛа на севере страны.



Это было обнаружено вчера, 14 ноября, во время инспекции бункеров. Внутри автомобилей были также обнаружены канистры, наполненные бензином. Автомобили планировалось использовать для преступного нападения, после чего их собирались сжечь.



Судя по следам пыли, похищенные автомобили хранились там в течение нескольких месяцев, и преступники чувствовали себя комфортно, без страха передвигаясь по территории ЦАХАЛа. Они даже сняли замок ЦАХАЛа с бункера и поставили вместо него свой собственный.



Бункер используется для экстренных нужд специальных подразделений, в нем нет боеприпасов. Следователи указали на легкость использования преступниками военного объекта, который должен быть закрыт и находиться под охраной.