



Гангстера похитили в Рамат-Гане при свете бела дня

Средь бела дня: известный полиции преступник был похищен вчера, 9 июля в 7:00 утра в машину людьми в масках с улицы Туваль в Рамат-Гане. Сосед, живущий в одной квартире с похитителем, услышал крики и вызвал полицию, которая начала расследование. В этот район были переброшены большие силы полиции. В то же время в районе Тель-Авива были выставлены блокпосты. Через несколько часов, в 13:00, похищенный был найден в квартире в Мирказ Шалем.



По данным полиции, жертва была похищена из-за криминального спора. За участие в похищение полицией Бней-Брака были арестованы двое мужчин и две женщины, и по окончании расследования завтра будет принято решение, просить ли суд продлить срок их содержания под стражей.

