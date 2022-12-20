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Ганца атаковали в Стены Плача
20.12.2022 19:49 Аркадий Бочаровский

Ганца атаковали в Стены Плача

Министр обороны Бенни Ганц подвергся нападению вечером 20 декабря , когда он покидал третью церемонию зажжения свечей у Стены Плача. 

Один из протестующих выкрикнул: "Ганц, как тебе не стыдно говорить, что в Иерусалиме есть место для двух столиц, убирайся отсюда. Ганц - убирайся!"

Раввин Гроссман проводил Ганца до машины и сказал ему: "Тот, кого оскорбляют, не оскорбляется, слышит позор но не позорится, сказано в Писании, а его любовь подобна восходу солнца в его доблести".
 

 

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