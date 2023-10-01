



Галкин: Моим выступлениям в Казахстане препятствуют на государственном уровне

Максиму Галкину во второй раз не дали выступить в Казахстане. Первая отмена концерта произошла летом, после чего юморист заявил, что “власти Казахстана боятся” его.



Спустя несколько дней после этого заявления были анонсированы новые выступления артиста в Казахстане на 8 и 9 октября, но и их теперь отменили. Организаторы ссылаются на “технические причины” и “ремонтные работы в концертном зале”.



Сам Максим уже заявил, что “готов помочь с ремонтом”, лишь бы только встретиться с поклонниками.