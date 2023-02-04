



Гаитяне штурмуют миграционные центры для получения документов на выезд в США

Тысячи гаитян отчаянно пытаются прорваться в миграционные центры, чтобы подать заявку на участие в миграционной программе США.



На видео из миграционного управления Гаити Лалу и импровизированного центра на спортивном объекте в столице Порт-о-Пренс видно, как люди карабкаются по перилам, сжимая в руках конверты с документами, в страшной давке пробиваясь сквозь толпу.



Соединенные Штаты заявили в начале января, что они позволят до 30 000 человек из Гаити, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы ежемесячно въезжать в США по гуманитарным причинам или в интересах общества.



Этот шаг связан с тем, что СЩА расширяет ограничения эпохи Трампа, и собирается быстро высылать мигрантов, пойманных при незаконном пересечении американской границы.



По данным миграционного агентства ООН, сотни нелегальных гаитянских мигрантов были пойманы при попытке попасть в США на лодках.



Количество желающих уехать с острова резко возросло на фоне всплеска насилия, вызванного противостоянием вооруженных банд и полиции, в результате которого сотни человек погибли и более 100 000 стали внутренне перемещенными лицами.



Соседние с Гаити Доминиканская Республика и Багамы максимально усилили охрану своих границ.

