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Гаитяне штурмуют миграционные центры для получения документов на выезд в США
04.02.2023 22:30 Евгения Маркова

Гаитяне штурмуют миграционные центры для получения документов на выезд в США

Тысячи гаитян отчаянно пытаются прорваться в миграционные центры, чтобы подать заявку на участие в миграционной программе США.

На видео из миграционного управления Гаити Лалу и импровизированного центра на спортивном объекте в столице Порт-о-Пренс видно, как люди карабкаются по перилам, сжимая в руках конверты с документами, в страшной давке пробиваясь сквозь толпу.

Соединенные Штаты заявили в начале января, что они позволят до 30 000 человек из Гаити, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы ежемесячно въезжать в США по гуманитарным причинам или в интересах общества.

Этот шаг связан с тем, что СЩА расширяет ограничения эпохи Трампа, и собирается быстро высылать мигрантов, пойманных при незаконном пересечении американской границы.

По данным миграционного агентства ООН, сотни нелегальных гаитянских мигрантов были пойманы при попытке попасть в США на лодках.

Количество желающих уехать с острова резко возросло  на фоне всплеска насилия, вызванного противостоянием вооруженных банд и полиции, в результате которого сотни человек погибли и более 100 000 стали внутренне перемещенными лицами.

Соседние с Гаити Доминиканская Республика и Багамы максимально усилили охрану своих границ.
 

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