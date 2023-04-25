



Гаити: не менее 12 подозреваемых преступников забиты до смерти и сожжены

Гуманитарный кризис и кровопролитие на Гаити усугубились последним ужасный инцидентом, когда по меньшей мере 12 подозреваемых преступников были забиты до смерти и сожжена средь бела дня на улицах гаитянской столицы Порт-о-Пренс, сообщает TheGuardian.



Ужасающие кадры инцидента показывают, что окровавленных мужчин заставили лечь на асфальт полицейские с винтовками, прежде чем прохожие навалили на них шины, облили их бензином и подожгли.

Один из очевидцев сообщил Associated Press, что толпа линчевателей схватила жертв после того, как они были задержаны полицией в районе Канапе-Вер в Порт-о-Пренс, и продолжила избивать и бросать в них камни, прежде чем сжечь их тела.



Сотни зевак собрались на месте происшествия, чтобы посмотреть на кошмарное нападение.



В заявлении, размещенном в Facebook, национальная полиция Гаити сообщила, что ее сотрудники перехватили группу подозреваемых в контрабанде, путешествующих в микроавтобусе, но впоследствии более 12 задержанных "к сожалению, линчевали представители населения". На сопроводительном видео показаны пистолеты и магазины AK47, которые, по словам полиции, были изъяты у жертв.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, всего за шесть дней, с 14 по 19 апреля, около 70 человек были убиты в ходе столкновений с участием банд в крупнейшем трущобном пригороде Порт-о-Пренс Сите-Солей. Как минимум двое были детьми.



Более 530 человек были убиты в первые недели этого года, что привело к закрытию многих клиник и школ. В период с января по март Управление ООН по правам человека зафиксировало 531 убийство, 300 ранений и 277 похищений в результате инцидентов, связанных с бандами, в основном в столице Гаити, где доминируют банды.



Отчаянное затруднительное положение Гаити коренится в сотнях лет иностранной эксплуатации и вмешательства, десятилетиях коррумпированного и диктаторского правления династии Дювалье и серии разрушительных стихийных бедствий, включая землетрясение 2010 года, которое сравняло с землей столицу Гаити и унесло жизни более 200 000 человек.



Но нынешний кризис обострился в 2021 году, когда президент Гаити Жовенель Моис был убит в своем особняке в Порт-о-Пренсе. С тех пор политически влиятельные банды захватили более 60% территории столицы

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