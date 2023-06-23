



ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина

Как сообщают росийские СМИ, ФСБ России завели уголовное дело на руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу.



"В связи с тем, что все заявления Пригодина об атаках со стороны МО РФ не имеют под собой никаких оснований, ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в заявлении российского комитета.



Напомним, что ранее Евгений Пригожин обвинил МО РФ в ракетной атаке тыловых лагерей боевиков ЧВК Вагнера.