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ФСБ задержали террористов в Джанкое и Ялте
17.08.2022 18:22 Ольга Белозерова

ФСБ задержали террористов в Джанкое и Ялте

В Джанкое и Ялте были задержаны шесть граждан РФ, которые были членами террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на заявление ФСБ РФ. 

"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", - говорится в сообщении.

Как утверждается, задержанные вели деятельность по "распространению террористической идеологии при координации эмиссаров группировки, находящихся в Украине". 

В ФСБ также заявили, что задержанные занимались вербовкой жителей России, в частности, мусульман. 

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