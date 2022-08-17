



ФСБ задержали террористов в Джанкое и Ялте

В Джанкое и Ялте были задержаны шесть граждан РФ, которые были членами террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).



Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на заявление ФСБ РФ.



"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", - говорится в сообщении.



Как утверждается, задержанные вели деятельность по "распространению террористической идеологии при координации эмиссаров группировки, находящихся в Украине".



В ФСБ также заявили, что задержанные занимались вербовкой жителей России, в частности, мусульман.