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ФСБ задержала в Краснодаре "агента" СБУ
19.08.2022 10:00 Ольга Белозерова

ФСБ задержала в Краснодаре "агента" СБУ

В Краснодаре был задержан с поличным "агент" Службы безопасности Украины.

Задержание провела ФСБ РФ, сообщает РИА-Новости.

Как утверждается, задержанный "агент" с позывным "Арчи" занимался "инициативным сбором и передачей информации сотрудникам СБУ". 

ФСБ выявила, что россиянин вступил в контакт с украинской службой безопасности. По заданию и за вознаграждение "агент" незаконно получал и передавал информацию, которая "может быть использована против безопасности РФ". 

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