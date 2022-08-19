



ФСБ задержала в Краснодаре "агента" СБУ

В Краснодаре был задержан с поличным "агент" Службы безопасности Украины.



Задержание провела ФСБ РФ, сообщает РИА-Новости.



Как утверждается, задержанный "агент" с позывным "Арчи" занимался "инициативным сбором и передачей информации сотрудникам СБУ".



ФСБ выявила, что россиянин вступил в контакт с украинской службой безопасности. По заданию и за вознаграждение "агент" незаконно получал и передавал информацию, которая "может быть использована против безопасности РФ".