



ФСБ "вычислила" второго подозреваемого в убийстве Дугиной

Гражданин Украины Богдан Цыганенко якобы помогал в подготовке убийства дочери Александра Дугина Дарьи.

К такому выводу пришли в ФСБ.

"Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Уточняется, что 44-летний Цыганенко предоставил главной подозреваемой Наталье Вовк поддельные документы и номерные знаки на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также помог ей собрать взрывное устройство.

"Документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция". Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине "Mini Cooper" и привела в действие самодельное взрывное устройство", - сказано в заявлении.