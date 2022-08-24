



ФСБ РФ планирует серию терактов в российских городах с гражданскими жертвами

ФСБ РФ планирует серию терактов в российских городах с массовыми гражданскими жертвами. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



В данной ситуации для Путина убийства типа "Дугиной" а также теракты, о которых пишет Данилов, очень выгодны. Обвинения Украины в таких событиях "оправдывают правильность" военной агрессии против нашей страны перед своим народом, а также перед Западом.



Еще он прогнозирует распад России... "Российское общество уже начинает шататься. Единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет", - заявил Алексей Данилов в интервью "24 каналу".



Секретарь СНБО отмечает, что в РФ уже задумываются о последствиях совершенных зверств в Украине и понимают, что наказания не избежать. А многие женщины поняли, что все чаще их мужья возвращаются домой в черных пакетах.



Все это неизбежно, по мнению Данилова, приведет к распаду России. И эта страна больше не будет функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.



Ранее Данилов прокомментировал обстрелы Крыма



На вопрос журналиста, "не зря ли назвали (россияне) Крым красной линией и говорили, что такую обиду и уничтожение Крымского моста они точно не переживут" Данилов ответил так:



"Тут дело в том у кого какое горло, чтоб что-то глотать. Они глотнут не только это, а и много других вещей".



Также Данилов прокомментировал убийство Дарьи Дугиной:



"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб".