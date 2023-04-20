



ФСБ проверяет в московскую полицию в связи со сливом данных силовиков Украине

ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД России проводят проверки в отделах полиции по Центральному округу Москвы. Об этом сообщает ТАСС.



Источник ТАСС рассказал, что проверки проводятся в УВД по ЦАО и в районных отделах и связаны с утечкой данных российских силовиков. По его словам, полицейские по запросам за деньги выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были в том числе граждане Украины.



Оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Силовики проводили “выемки документации и компьютерной информации”. Есть опасения, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные.

Сотрудники ФСБ уже несколько недель “зачищают” УВД по ЦАО и районные ОВД в центре Москвы. Известно, что утечку информации о силовиках заметили в середине весны.



Следователи, искавшие источник утечки, решили проверить версию о том, что платными “пробивами” занимались полицейские, нашли в даркнете соответствующие объявления и откликнулись на них, попросив прислать данные на сотрудников прокуратуры. Вскоре они получили запрошенную информацию и подтверждение, что данные сливают через УВД по ЦАО, пишет Baza. По информации канала, полицейские “распределяли заказы на пробив” по разным районам и другим округам, а их коллеги не знали, в чем принимают участие.



Telegram-канал утверждает, что в отделении полиции по Таганскому району задержаны трое сотрудников, еще несколько – в ОВД по Арбату. Двое руководителей решили срочно уволиться.