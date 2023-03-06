



ФСБ предотвратило покушение русского добровольческого корпуса на Малофеева

ФСБ предотвратилои покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.



По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Его назвали одним из руководителей организации "Русский добровольческий корпус", представители которой участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил.



Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.