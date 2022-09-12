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ФСБ предотвратила теракты против "властей" Херсона и Крыма
12.09.2022 09:06 Ольга Белозерова

ФСБ предотвратила теракты против "властей" Херсона и Крыма

Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении серии терактов в отношении "властей" Херсонской области и членов "правительства" Крыма.

В ФСБ РФ утверждают, что за готовящимися терактами стоит Служба безопасности Украины, сообщают РИА-Новости.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", - говорится в заявлении ФСБ.

В ведомстве сообщили, что удалось выявить "сотрудника СБУ", который руководил завербованными "источниками из числа националистов". 

Утверждается, что были установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты "средства совершения преступлений". 

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