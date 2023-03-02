Новости » Происшествия
ФСБ отчиталась об инциденте в Брянской области
02.03.2023 19:07 Алина Груднева

ФСБ отчиталась об инциденте в Брянской области

Федеральная служба безопасности России отчиталась относительно сегодняшнего инцидента в Климовском районе Брянской области.

По данным ФСБ, вылазка "была пресечена".

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — сказано в заявлении.

В России днем объявили, будто "украинская ДРГ" проникла на территорию Брянской области, открыла огонь по гражданским и захватила людей в заложники. Ответственность за происшествие взял на себя "Русский добровольческий корпус".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы