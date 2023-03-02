



ФСБ отчиталась об инциденте в Брянской области

Федеральная служба безопасности России отчиталась относительно сегодняшнего инцидента в Климовском районе Брянской области.



По данным ФСБ, вылазка "была пресечена".



"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — сказано в заявлении.



В России днем объявили, будто "украинская ДРГ" проникла на территорию Брянской области, открыла огонь по гражданским и захватила людей в заложники. Ответственность за происшествие взял на себя "Русский добровольческий корпус".