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ФСБ объявила о предотвращении теракта в Калужской области
17.02.2023 09:28 Алина Груднева

ФСБ объявила о предотвращении теракта в Калужской области

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракта в Калужской области.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление и соответствующее видео ФСБ РФ.

Уточняется, что теракт планировали сторонники террористической организации "Исламское государство". По версии ФСБ, они планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии.

Подозреваемыми оказались двое уроженцев стран Центральной Азии. Уточняется, что при задержании они оказывали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.

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