



ФСБ объявила о предотвращении теракта в Калужской области

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракта в Калужской области.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление и соответствующее видео ФСБ РФ.



Уточняется, что теракт планировали сторонники террористической организации "Исламское государство". По версии ФСБ, они планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии.



Подозреваемыми оказались двое уроженцев стран Центральной Азии. Уточняется, что при задержании они оказывали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.