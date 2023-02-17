ФСБ объявила о предотвращении теракта в Калужской области
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракта в Калужской области.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление и соответствующее видео ФСБ РФ.
Уточняется, что теракт планировали сторонники террористической организации "Исламское государство". По версии ФСБ, они планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на химическом предприятии.
Подозреваемыми оказались двое уроженцев стран Центральной Азии. Уточняется, что при задержании они оказывали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.