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ФСБ обвинило Буданова и агентуру ГУР во взрывах на Крымском мосту
12.10.2022 10:56 Юлия Фрилис

ФСБ обвинило Буданова и агентуру ГУР во взрывах на Крымском мосту

ФСБ обвинило украинского военного, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и агентуру ГУР во взрывах на Крымском мосту...

По данным службы, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 т, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

Якобы установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.
 



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