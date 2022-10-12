



ФСБ обвинило Буданова и агентуру ГУР во взрывах на Крымском мосту

ФСБ обвинило украинского военного, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и агентуру ГУР во взрывах на Крымском мосту...



По данным службы, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 т, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.



Якобы установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.









