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ФРГ согласилась на выплаты семьям жертв теракта на Олимпиаде в Мюнхене
02.09.2022 14:58 Алина Груднева

ФРГ согласилась на выплаты семьям жертв теракта на Олимпиаде в Мюнхене

Германия и семьи израильских спортсменов, убитых на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, договорились о выплате компенсации.

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ.
 
Семьи погибших спортсменов получат 28 миллионов евро. 
 
В прошлом месяце семьи заявили, что они недовольны последними предложениями Германии о компенсации.
 
Они были намерены бойкотировать церемонию в Мюнхене, посвященную 50-летию теракта.

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