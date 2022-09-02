



ФРГ согласилась на выплаты семьям жертв теракта на Олимпиаде в Мюнхене

Германия и семьи израильских спортсменов, убитых на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, договорились о выплате компенсации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ.

Семьи погибших спортсменов получат 28 миллионов евро.

В прошлом месяце семьи заявили, что они недовольны последними предложениями Германии о компенсации.

Они были намерены бойкотировать церемонию в Мюнхене, посвященную 50-летию теракта.