



Депутат парламента Франции: это - интифада в самом сердце Франции

Корни продолжающихся беспорядков во Франции находятся в районах, где среди прочих проявлений ненависти свирепствует антисемитизм, предупредил в субботу депутат, французский еврей, Мейер Хабиб, пишет jpost.



“Это похоже на интифаду в самом сердце Франции, — сказал Хабиб. - Франция в огне, 249 полицейских ранены. Ничто, даже драматическая смерть молодого человека, не оправдывает этот хаос”.



По словам Хабиба, “в этих затерянных районах республики годами наблюдается безмятежный рост ненависти к Франции, белым людям и евреям”.



Хабиб сравнил реакцию на убийство 17-летнего полицейского , вызвавшее беспорядки, с убийством 65-летней еврейки Сары Халими, которая была убита в своем доме в 2017 году мужчиной, который крикнул “Аллах акбар”, напав на нее.



“Сару Халими избивали 20 минут на глазах у 20 полицейских. Ее убийца практически свободен, и никто не устроил беспорядков и ничего не поджег”, — сказал



Хабиб в парламенте представляет французских эмигрантов, проживающих в регионе Восточного Средиземноморья, включая Израиль.



