



Французские пенсионеры заблокировали вход в Лувр

Протестующие профсоюзы, возмущенные решением президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст во Франции без окончательного голосования в парламенте, в понедельник заблокировали Лувр в Париже, разозлив толпы посетителей.



Устраивая мирную демонстрацию против планов заставить большинство французов работать еще два года до 64 лет, чтобы сбалансировать пенсионный бюджет, небольшое количество протестующих собралось у подножия стеклянной пирамиды Лувра. Один транспарант гласил: "Выходи на пенсию в 60 лет — работай меньше, чтобы жить дольше".



"Мы приезжаем со всего мира с нашими детьми, чтобы посетить музей. Это смешно, что 20 человек блокируют вход", — сказал мексиканский турист, не назвавший свою фамилию журналистам Reuters.



"Я действительно понимаю, что это достаточно справедливо. Но мы все хотели бы пойти и увидеть "Мону Лизу", но это неважно", — сказала еще одна туристка из Лондона.



Сотрудники Лувра были среди протестующих возле знаменитого музея. К посетителям музея вышла экскурсовод по Лувру.



"Мы надеемся, что вы понимаете наши причины," - сказала она.



