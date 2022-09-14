Францию упрекнули за отказ разрешить возвращение "невест ISIS"
Европейский суд по правам человека осуждает Францию за отказ репатриировать двух своих гражданок, задержанных после того, как они стали "женами террористов ISIS".
Об этом сообщает AFP.
Французские власти должны пересмотреть ходатайство родителей женщин о разрешении им вернуться домой.
В суде сказали, что не было проведено достаточного количества проверок, чтобы удостовериться в "произвольности" отказа.
Дело было возбуждено родителями двух француженок, которые отправились в Сирию, где ISIS взяла под свой контроль большие участки территории и где у них впоследствии родились дети.