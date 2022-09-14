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Францию упрекнули за отказ разрешить возвращение "невест ISIS"
14.09.2022 14:39 Алина Груднева

Францию упрекнули за отказ разрешить возвращение "невест ISIS"

Европейский суд по правам человека осуждает Францию ​​за отказ репатриировать двух своих гражданок, задержанных после того, как они стали "женами террористов ISIS". 

 
Об этом сообщает AFP.
 
Французские власти должны пересмотреть ходатайство родителей женщин о разрешении им вернуться домой.
 
В суде сказали, что не было проведено достаточного количества проверок, чтобы удостовериться в "произвольности" отказа.
 
Дело было возбуждено родителями двух француженок, которые отправились в Сирию, где ISIS взяла под свой контроль большие участки территории и где у них впоследствии родились дети.

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