



Францию упрекнули за отказ разрешить возвращение "невест ISIS"

Европейский суд по правам человека осуждает Францию ​​за отказ репатриировать двух своих гражданок, задержанных после того, как они стали "женами террористов ISIS".

Об этом сообщает AFP.

Французские власти должны пересмотреть ходатайство родителей женщин о разрешении им вернуться домой.

В суде сказали, что не было проведено достаточного количества проверок, чтобы удостовериться в "произвольности" отказа.

Дело было возбуждено родителями двух француженок, которые отправились в Сирию, где ISIS взяла под свой контроль большие участки территории и где у них впоследствии родились дети.