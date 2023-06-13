



Франция заявила, что раскрыла мощную дезинформационную кампанию России

Франция заявляет, что раскрыла крупную дезинформационную кампанию, проводимую Россией, включающую размещение ложных новостей, враждебных Украине, которые выглядели так, как будто они были опубликованы известными французскими новостными изданиями.



"Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности ООН. Французские власти тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить гибридную войну, которую ведет Россия", — говорится в заявлении министра иностранных дел Катрин Колонна.

