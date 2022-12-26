



Франция: Подозреваемый в нападении на курдов ненавидел иностранцев

Француз, подозреваемый в убийстве трех курдов во время перестрелки в Париже, признался в “патологической” ненависти к иностранцам, заявила в воскресенье, 25 декабря, прокурор Парижа Лор Бекко, сообщает информационное агентство AFP.



По словам прокуроров, 69-летний мужчина должен был предстать перед судом в понедельник. Подозреваемый провел почти сутки в психиатрической больнице, прежде чем в воскресенье был возвращен в полицию.



В заявлении Бекко говорится, что подозреваемый был “депрессивным и склонным к суициду”, а также заявил, что “хотел убивать иностранцев»” после того, как его дом ограбили в 2016 году.



Стрельба в курдском культурном центре и близлежащей парикмахерской в ​​пятницу, 23 декабря, вызвала панику в оживленном 10-м районе города, где расположены многочисленные магазины и рестораны и проживает большое количество курдов.



Трое других были ранены в результате нападения, но ни никто из них не находится в опасном для жизни состоянии, а один сейчас выписан из больницы, сообщил прокурор в воскресенье.



Президент Франции Эммануэль Макрон осудил стрельбу и сказал: “Курды Франции стали объектом чудовищного нападения в самом центре Парижа. Мы думаем о жертвах, людях, которые борются за жизнь, их семьях и близких”.



Подозреваемый, которого французские СМИ назвали Уильямом М., имеет историю правонарушений с оружием. Ранее он был осужден за вооруженное насилие в 2016 году судом Сен-Сен-Дени, но подал апелляцию, в результате чего оказался на свободе. Однако, уже через год его снова осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия.