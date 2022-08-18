



Франция ожидает новой волны COVID

Франция ожидает новой волны коронавируса, которая начнет распространяться к старту учебного года.



"Наиболее вероятный сценарий - пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом или с возвращением холодов? Мы не прорицатели, но почти точно будет волна осенью", - сказала президент французского Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, профессор иммунологии Брижит Отран.



Она отметила, что новая волна не означает рост смертности, поскольку есть "рычаги активации" для борьбы с вирусом.



Согласно последним данным, по меньшей мере 79,6% французов получили все необходимые дозы вакцин.