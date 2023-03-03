



Франция оштрафовала Microsoft на € 60 млн за навязывание рекламных файлов cookie

В четверг французская служба по надзору за конфиденциальностью заявила, что оштрафовала американского технологического гиганта Microsoft на 60 миллионов евро (64 миллиона долларов) за навязывание пользователям рекламных файлов cookie.



В крупнейшем штрафе, наложенном в 2022 году, Национальная комиссия по технологиям и свободам (CNIL) заявила, что поисковая система Microsoft Bing не настроила систему, позволяющую пользователям отказываться от файлов cookie так же просто, как принимать их - с помощью одной кнопки.



Французский регулятор заявил, что после расследования было установлено , что "когда пользователи посещали этот сайт, файлы cookie размещались на их терминалах без их согласия, при этом эти файлы cookie использовались, в том числе, в рекламных целях".



CNIL заявила, что сумма штраф оправдана отчасти из-за прибыли, которую компания получила от рекламы, косвенно полученной из данных, собранных с помощью файлов cookie — крошечных файлов данных, которые отслеживают просмотр веб-страниц.



Компании дали три месяца на исправление проблемы с потенциальным дополнительным штрафом в размере 60 000 евро за день просрочки.



В прошлом году CNIL заявила, что в течение года будет проверять сайты, не соблюдающие правила использования веб-куки. В прошлом году CNIL наложила на Google и Facebook санкции в виде штрафов в размере €150 и €60 миллионов соответственно за аналогичные нарушения.

