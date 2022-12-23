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Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро за сбор данных пользователей
23.12.2022 03:34 Евгения Маркова

Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро за сбор данных пользователей

Франция наложила крупнейший за последний год штраф на техгиганта Microsoft в сумме 60 миллионов евро за политику сбора данных пользователей, пишет France24.

Французский регулятор заявил, что в ходе расследования обнаружил, что, когда пользователи посещали поисковик Bing, файлы cookie хранились на терминале без их согласия, при этом эти файлы использовались и в рекламных целях.

Регулятор отметил и отсутствие кнопки, которая позволяет отказаться от сохранения файлов cookie.

Значительная сумма штрафа обусловлена прибылью, которую компания получала от рекламы, косвенно генерируемой данными, собранными с помощью cookie, которые отслеживают просмотр веб-страниц в Интернете.

Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации, с потенциальным последующим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.

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