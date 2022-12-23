



Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро за сбор данных пользователей

Франция наложила крупнейший за последний год штраф на техгиганта Microsoft в сумме 60 миллионов евро за политику сбора данных пользователей, пишет France24.



Французский регулятор заявил, что в ходе расследования обнаружил, что, когда пользователи посещали поисковик Bing, файлы cookie хранились на терминале без их согласия, при этом эти файлы использовались и в рекламных целях.



Регулятор отметил и отсутствие кнопки, которая позволяет отказаться от сохранения файлов cookie.



Значительная сумма штрафа обусловлена прибылью, которую компания получала от рекламы, косвенно генерируемой данными, собранными с помощью cookie, которые отслеживают просмотр веб-страниц в Интернете.



Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации, с потенциальным последующим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.